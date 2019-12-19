Депутаты Костромской областной думы приняли профицитный бюджет на 2020 год

КОСТРОМА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы приняли в четверг в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2020 год и двухлетний плановый период. Бюджет принят с профицитом, что позволит снизить долговую нагрузку региона в следующем году, сообщил ТАСС директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев.

"Областной бюджет принят с профицитом, его наличие позволит выполнить программу реструктуризации бюджетных кредитов, в которой регион участвует с 2017 года. Долговая нагрузка региона в следующем году снизится с уровня предельных величин и составит менее 90%", - сказал Замураев.

Доходная часть бюджета составит 36,2 млрд рублей, расходы бюджета запланированы в размере 34,8 млрд рублей. По словам Замураева, документом предусмотрен рост налоговых и неналоговых доходов, выполнение всех социальных обязательств региона. На реализацию национальных проектов на три года запланированы расходы в сумме 16 млрд 410 млн рулей, из них в 2020 году этот объем составит 6 млрд 166 млн рублей.

"Областной бюджет направлен на социальное развитие: выполнение обязательств в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры планируется направить более 60% бюджета", - сказал Замураев.

Как сообщила журналистам пресс-служба администрации региона, безвозмездные поступления в бюджет прогнозируются в сумме 14 млрд 391 млн рублей. Это на 27% больше суммы, которую регион планировал первоначально получить от федерального центра.

Бюджет Костромской области на 2019 год также был профицитным, расходы составляли - 29,8 млрд руб., доходная часть - 32,5 млрд руб.