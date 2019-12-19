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Газовый конфликт России и Украины
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Россия, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к соглашению на консультациях по газу

Министр энергетики надеется, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия, ЕС и Украина по итогам переговоров в Берлине подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

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"Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сказал он.

Новак надеется, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.

Министр отметил, что в результате консультаций в четверг проект протокола находится в высокой степени готовности, но еще требует согласования.

Новак сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия в обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта. 

"Да, конечно, мы обсуждали эти вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли стороны на этом этапе конкретные сроки контракта на транзит и его объемы.

Финальное решение

Переговоры по газовому контракту в Берлине приблизили Россию и Украину к финальному решению, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию", - заявил он. Оржель выразил уверенность, что в ближайшее время стороны достигнут позитивных результатов.

Украинский министр также поблагодарил организаторов встречи в Берлине.

Принципиальное соглашение

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

"Это были интенсивные переговоры", - сказал он. "Есть сегодня принципиальное соглашение, детали будут обсуждены завтра в столицах", - сказал Шефчович.

По его словам, это "положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка".

Переговоры по газу пройдут еще раз до конца года, заявил Витренко. Россия и Украина обсудили пакетное соглашение по газу, которое надо согласовать с главами стран, сообщил он.

Следующая встреча России и Украины по газу запланирована на 21 декабря, сообщил глава ГТС Украины. Россия, Украина и ЕС надеются в ближайшее время достичь юридически обязывающего соглашения по транзиту газа, заявил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныШефчович, Марош
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Газовый конфликт России и Украины
Германия надеется на успешное завершение газовых переговоров в Берлине
В Берлине обсуждают транзит российского газа через Украину после окончания действия контракта 31 декабря 2019 года
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