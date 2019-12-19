Акционеры "Яндекса" примут решение относительно создания нового фонда с "золотой акцией"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" в пятницу проведет в Амстердаме внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос создания Фонда общественных интересов. В случае положительного решения новая структура получит в дальнейшем "золотую акцию", которая дает решающий голос на собрании акционеров.

"Яндекс" меняет структуру управления и его акции растут в цене. Почему так происходит?

Совет директоров "Яндекса" принял решение об изменениях в структуре управления 18 ноября. Этому предшествовали долгие дискуссии, связанные в том числе с внесением в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях.

Предложенные акционерам изменения включают создание Фонда общественных интересов без экономических прав, но с некоторыми правами управления. Принадлежащая Сбербанку "золотая акция" "Яндекса" будет передана компании, которая переведет ее в фонд, условия "акции" будут изменены. Правление Сбербанка уже одобрило передачу "акции" по символической цене в €1 - именно за столько она была приобретена банком в 2009 году.

О Фонде общественных интересов

Фонд будет иметь право блокировать сосредоточение в одних руках 10% или более обыкновенных или голосующих акций интернет-гиганта (сейчас порог составляет 25%). Также "золотая акция" позволит фонду выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров "Яндекса", состав которого расширяется до 12 человек. При этом фонд, за немногими исключениями, не сможет влиять на другие вопросы стратегической и операционной деятельности компании.

Сообщалось, что новая структура выдвинет в совет директоров "Яндекса" проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

Руководить Фондом общественных интересов будет собственный совет из 11 директоров, в том числе представителей пяти ведущих российских университетов - Высшей школы экономики, МФТИ, Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, а также петербургского университета ИТМО. Также в совет войдут представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Московской школы управления Сколково и фонда московской школы № 57, которые давно сотрудничают с "Яндексом". Кроме того, в число директоров фонда включены три человека из руководства интернет-гиганта: директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.

Новый фонд может быть зарегистрирован в специальном административном районе в Калининградской области - на острове Октябрьский. Закон, позволяющий зарегистрировать такую структуру, был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 ноября.

Кто будет голосовать

Основными акционерами Yandex N. V., согласно годовой отчетности компании, являются Аркадий Волож (10,01% акций, 48,41% голосов), Владимир Иванов (3,84% и 6,36% соответственно), OppenheimerFunds Inc. (5,65% и 2,76%), Harding Loevner LP (4,82% и 2,35%), а также Wellington Management Group LLP (4,58% акций и 2,24% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 29,2% акций и 62,26% голосов.