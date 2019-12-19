Эксперты оценили объем рынка страхования жизни в России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем рынка страхования жизни в 2020 году сохранится на уровне текущего года и составит около 400 млрд рублей, говорится в обзоре "Страхование жизни в России: стратегия компенсации", подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Аналитики агентства отмечают, что введение стандартов продаж для борьбы с мисселингом (навязывание услуг) повысило качество информирования клиентов при продажах полисов и замедлило рост рынка страхования жизни. Однако в 2020 году влияние новых стандартов снизится, а сокращение страховых премий замедлится.

Вслед за замедлением темпов роста розничного кредитования отмечается и снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков с 42% за три квартала 2018 года до 12,2% по итогам 9 месяцев 2019 года. Аналитики также указывают, что рынок впервые показывает отрицательную динамику после кризиса 2008-2009 годов.