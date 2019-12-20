Эксперты рассказали о снижении долгов россиян по потребительским кредитам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по потребительским кредитам за год снизился на 7%, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, в ноябре этого года объем просроченной задолженности составил 414 млрд руб. против 445 млрд руб. в том же месяце прошлого года. Количество просроченных на данный срок ссуд снизилось на 4% и составило 4,5 млн. При этом просроченные более чем на 90 дней долги составляют наибольшую долю всей задолженности по потребкредитам.

"Снижение объема просроченной задолженности может быть связано как с продажами дефолтного портфеля с балансов банков, так и с оптимизацией механизмов взыскания. Скорее всего, до конца года можно ожидать дальнейшего снижения объемов дефолтной задолженности вследствие оптимизации структуры баланса банков в преддверии нового года", - комментирует генеральный директор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Снижение просроченной задолженности в течение последних двух лет является одним из наиболее позитивных факторов на финансовом рынке, считает гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.

"После агрессивных скачков в 2018 году объем просрочки упал на 10% по сравнению с 2017 годом, в 2019 году снижение уже может составить 1-3%. Да, оно минимально, но все же это снижение. Есть вероятность, что в 2020 году тренд переломится и просроченная задолженность начнет показывать минимальный прирост, однако он будет в рамках прогнозных ожиданий", - пояснил он.

В свою очередь, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Дмитрий Теплицкий отметил, что уровень просроченных долгов по потребкредитам достиг минимума за последние пять лет и ситуация находится под контролем, как в части долговой нагрузки клиентов, так и с точки зрения количества должников.