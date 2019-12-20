{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты рассказали о снижении долгов россиян по потребительским кредитам

Объем просроченной более чем на 90 дней задолженности, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", за год сократился на 7%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по потребительским кредитам за год снизился на 7%, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, в ноябре этого года объем просроченной задолженности составил 414 млрд руб. против 445 млрд руб. в том же месяце прошлого года. Количество просроченных на данный срок ссуд снизилось на 4% и составило 4,5 млн. При этом просроченные более чем на 90 дней долги составляют наибольшую долю всей задолженности по потребкредитам.

"Снижение объема просроченной задолженности может быть связано как с продажами дефолтного портфеля с балансов банков, так и с оптимизацией механизмов взыскания. Скорее всего, до конца года можно ожидать дальнейшего снижения объемов дефолтной задолженности вследствие оптимизации структуры баланса банков в преддверии нового года", - комментирует генеральный директор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Снижение просроченной задолженности в течение последних двух лет является одним из наиболее позитивных факторов на финансовом рынке, считает гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.

"После агрессивных скачков в 2018 году объем просрочки упал на 10% по сравнению с 2017 годом, в 2019 году снижение уже может составить 1-3%. Да, оно минимально, но все же это снижение. Есть вероятность, что в 2020 году тренд переломится и просроченная задолженность начнет показывать минимальный прирост, однако он будет в рамках прогнозных ожиданий", - пояснил он.

В свою очередь, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Дмитрий Теплицкий отметил, что уровень просроченных долгов по потребкредитам достиг минимума за последние пять лет и ситуация находится под контролем, как в части долговой нагрузки клиентов, так и с точки зрения количества должников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
FT: новым главой Банка Англии избрали Эндрю Бейли
Официально о его назначении должны объявить утром 21 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС