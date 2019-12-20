Глава Якутии: маркировка натуральных алмазов не привет к удорожанию производства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Маркировка натуральных алмазов, добываемых в Якутии, не приведет к значительному удорожанию производства. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"При нынешнем развитии цифровых технологий это даже не процент", - сказал Николаев, отвечая на вопрос, вызовет ли удорожание производства маркировка натуральных алмазов.

В октябре 2019 года в рамках саммита Россия - Африка в Сочи вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выразил мнение, что обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки. Глава Якутии Айсен Николаев поддерживает Трутнева, но считает, что маркировать нужно именно натуральные камни, природные алмазы.

По мнению Николаева, отработать надо в первую очередь вопрос возможностей считывания маркировки. "Здесь главное - создать специальные протоколы, как маркировка должна наноситься, как она должна считываться, эти вещи надо отработать, в том числе, я думаю, с крупнейшими геолого-минералогическими [научными] центрами", - отметил глава республики.

Он напомнил, что сейчас "Алроса" готовит предложения по маркировке алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. "Нужно понять актуальное состояние рынка синтетики, его возможности роста и угрозы, которые он представляет для производителей природных алмазов", - сказал Николаев.

Глава Якутии добавил, что поддерживает инициативу Трутнева. "Если природные алмазы будут каким-то образом маркироваться, можно будет понять, что этот алмаз добыт в Якутии, в таких-то условиях, конечно, в камне это гораздо больше будет цениться. Это позволит нам на мировом рынке представлять абсолютно оригинальный, абсолютно "свой" продукт, к которому не будет никаких вопросов насчет его естественности", - сказал Николаев.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.