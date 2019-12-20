"Гражданские самолеты Сухого" передали четвертый SSJ-100 авиакомпании "Северсталь"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" передали авиакомпании "Северсталь" четвертый по счету самолет Sukhoi SuperJet 100. Это следует из сообщения ГСС. Новый самолет стал первым SSJ 100 с законцовками крыла ("сайберлетами"), которые должны снизить расход топлива минимум на 4%.

"Компания "Гражданские самолеты Сухого" получила дополнение к сертификату типа. Первый самолет с законцовками крыла ГСС передала авиакомпании "Северсталь", - отмечается в сообщении авиапроизводителя.

"Авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%. Важно, что новая разработка не повлияла на массу самолета, поскольку законцовки выполнены из композиционных материалов. Кроме повышения топливной эффективности, установка законцовок способствует улучшению взлетно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности", - пояснил заместитель генерального директора по разработке Андрей Недосекин, чьи слова приводятся в релизе ГСС.

Авиапредприятие "Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом международного аэропорта Череповец. В 2018 году услугами компании воспользовались более 233 тыс. человек. Как отмечается на сайте авиапредприятия, на данный момент, кроме самолетов SSJ-100, перевозчик также эксплуатирует пять самолетов Bombardier CRJ-200.