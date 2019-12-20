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"Севмаш" в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

ВМФ получит в 2020 году АПЛ "Белгород", крейсер "Князь Олег", подлодки "Казань" и "Новосибирск"

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

"В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомные подводные лодки: АПЛ "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", - сказал он в канун 80-летия возглавляемого им предприятия, которое отмечается 21 декабря.

В сентябре о планах Минобороны получить в следующем году эти подлодки сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").

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