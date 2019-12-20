{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ведомости": миноритарии "Распадской" подали жалобу на компанию в ЦБ

В тексте жалобы отмечается, что компания не обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Миноритарные акционеры угледобывающей компании "Распадская" подали жалобу в Банк России за неравное и несправедливое отношение ко всем акционерам. Об этом написало издание "Ведомости" со ссылкой на представителя миноритариев компании Виктора Обыденнова.

По информации издания, жалобу в регулятор подали инвестор Леонид Деспотули и управляющий директор инвестиционной компании NZT Rusfond Сергей Попов. Общее число подписей составило 185 (соответствует 2% компании).

В тексте жалобы отмечается, что "Распадская" не обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам, а основной акционер компании (компания Evraz с долей 88,2%) получает денежные средства любыми способами, помимо дивидендов. Так, "Распадская" выводит деньги за счет внутригрупповых займов, используя свои дочерние компании, а также "дочки" Evraz.

Несмотря на то, что чистая прибыль компании растет с 2016 года, объем дивидендных выплат не увеличивается. По мнению миноритариев, такая практика негативно сказывается на акционерной стоимости компании, а также приводит к недооценке акций.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 году "Распадская" добыла 12,7 млн т угля, нарастив добычу на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основной акционер "Распадской" - Evraz, который контролирует 88,2% компании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Белнефтехим сообщил о росте цены нефти для НПЗ на 34%
Отчасти это произошло из-за налогового маневра России, сообщили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС