"Ведомости": миноритарии "Распадской" подали жалобу на компанию в ЦБ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Миноритарные акционеры угледобывающей компании "Распадская" подали жалобу в Банк России за неравное и несправедливое отношение ко всем акционерам. Об этом написало издание "Ведомости" со ссылкой на представителя миноритариев компании Виктора Обыденнова.

По информации издания, жалобу в регулятор подали инвестор Леонид Деспотули и управляющий директор инвестиционной компании NZT Rusfond Сергей Попов. Общее число подписей составило 185 (соответствует 2% компании).

В тексте жалобы отмечается, что "Распадская" не обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам, а основной акционер компании (компания Evraz с долей 88,2%) получает денежные средства любыми способами, помимо дивидендов. Так, "Распадская" выводит деньги за счет внутригрупповых займов, используя свои дочерние компании, а также "дочки" Evraz.

Несмотря на то, что чистая прибыль компании растет с 2016 года, объем дивидендных выплат не увеличивается. По мнению миноритариев, такая практика негативно сказывается на акционерной стоимости компании, а также приводит к недооценке акций.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 году "Распадская" добыла 12,7 млн т угля, нарастив добычу на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основной акционер "Распадской" - Evraz, который контролирует 88,2% компании.