Сбербанк подключил к своей системе переводов по телефону азербайджанский Капитал банк

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Азербайджанский Капитал банк подключился к созданной Сбербанком системе переводов по номеру телефона, говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и рады приветствовать в нашей экосистеме переводов первого партнера из Азербайджана. Открывая новые направления для мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона, мы делаем мир ближе для своих клиентов, а финансовые сервисы - доступнее, проще и понятнее для всех", - отметила управляющий директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Оксана Синельник, слова которой приводятся в сообщении банка.

Ранее к системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключились банки из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.