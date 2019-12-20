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Сбербанк подключил к своей системе переводов по телефону азербайджанский Капитал банк

Ранее к системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Азербайджанский Капитал банк подключился к созданной Сбербанком системе переводов по номеру телефона, говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и рады приветствовать в нашей экосистеме переводов первого партнера из Азербайджана. Открывая новые направления для мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона, мы делаем мир ближе для своих клиентов, а финансовые сервисы - доступнее, проще и понятнее для всех", - отметила управляющий директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Оксана Синельник, слова которой приводятся в сообщении банка.

Ранее к системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключились банки из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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