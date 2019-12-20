{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятая часть бюджета Колымы на 2020 год уйдет на поддержку материнства и детства

На эти цели направили почти 7 млрд рублей

ТАСС, 20 декабря. Депутаты Магаданской областной Думы приняли в окончательном чтении бездефицитный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Пятую часть регионального бюджета с доходной частью в 38,5 млрд рублей в следующем году направят на поддержку материнства и детства, сообщается в пятницу на сайте регионального заксобрания.

"Приоритет государственной политики - поддержка материнства и детства, на протяжении четырех лет продолжаем практику формирования "детского бюджета" в структуре областного бюджета. На следующий год на эти цели направили почти 7 млрд рублей - свыше 18% от общих расходов", - сообщила пресс-служба регионального заксобрания со ссылкой на спикера Сергея Абрамова.

Председатель областной думы напомнил, что о необходимости разработки особого пакета мер поддержки материнства и детства в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. "Поручение выполняется - уже в этом году колымские семьи начали получать дополнительные выплаты при рождении детей, появились дополнительные льготы для многодетных семей, расширение мер поддержки продолжится", - цитирует пресс-служба Арбрамова.

Доходы и расходы бюджета Магаданской области в 2020 году утверждены в сумме 38,5 млрд рублей - на 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Доходы и расходы региона текущего года были утверждены в декабре 2018 года в объеме более 32,4 млрд рублей также с нулевым дефицитом. В соответствии с принятым депутатами законом на ближайшую трехлетку, общий объем как доходов, так и расходов в 2021 году в Магаданской области составит 38,5 млрд рублей, в 2022 году - 38,4 млрд рублей.

По словам Абрамова, на 2020 год сформирован бездефицитный бюджет, "но в нем есть скрытый дефицит - порядка 6 млрд рублей". "Это тот объем необходимых дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета, который мы рассчитываем получить из государственной казны. Добиться этого - основная задача как для нас, так и для правительства Магаданской области", - приводит слова Абрамова пресс-служба.

В структуре областного бюджета на 2020 год наибольший вес составляют расходы на образование - 19,6%, социальную политику - 15,3% и здравоохранение - 15,8%. "На социальную сферу заложили около 23 млрд [рублей], что на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. По-прежнему регион будет расходовать средства по программно-целевому принципу - между 34 государственными и одной ведомственной целевой программой, на их финансирование приходится 97% средств", - уточнили в пресс-службе областной думы.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Белнефтехим сообщил о росте цены нефти для НПЗ на 34%
Отчасти это произошло из-за налогового маневра России, сообщили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС