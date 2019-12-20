Пятая часть бюджета Колымы на 2020 год уйдет на поддержку материнства и детства

ТАСС, 20 декабря. Депутаты Магаданской областной Думы приняли в окончательном чтении бездефицитный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Пятую часть регионального бюджета с доходной частью в 38,5 млрд рублей в следующем году направят на поддержку материнства и детства, сообщается в пятницу на сайте регионального заксобрания.

"Приоритет государственной политики - поддержка материнства и детства, на протяжении четырех лет продолжаем практику формирования "детского бюджета" в структуре областного бюджета. На следующий год на эти цели направили почти 7 млрд рублей - свыше 18% от общих расходов", - сообщила пресс-служба регионального заксобрания со ссылкой на спикера Сергея Абрамова.

Председатель областной думы напомнил, что о необходимости разработки особого пакета мер поддержки материнства и детства в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. "Поручение выполняется - уже в этом году колымские семьи начали получать дополнительные выплаты при рождении детей, появились дополнительные льготы для многодетных семей, расширение мер поддержки продолжится", - цитирует пресс-служба Арбрамова.

Доходы и расходы бюджета Магаданской области в 2020 году утверждены в сумме 38,5 млрд рублей - на 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Доходы и расходы региона текущего года были утверждены в декабре 2018 года в объеме более 32,4 млрд рублей также с нулевым дефицитом. В соответствии с принятым депутатами законом на ближайшую трехлетку, общий объем как доходов, так и расходов в 2021 году в Магаданской области составит 38,5 млрд рублей, в 2022 году - 38,4 млрд рублей.

По словам Абрамова, на 2020 год сформирован бездефицитный бюджет, "но в нем есть скрытый дефицит - порядка 6 млрд рублей". "Это тот объем необходимых дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета, который мы рассчитываем получить из государственной казны. Добиться этого - основная задача как для нас, так и для правительства Магаданской области", - приводит слова Абрамова пресс-служба.

В структуре областного бюджета на 2020 год наибольший вес составляют расходы на образование - 19,6%, социальную политику - 15,3% и здравоохранение - 15,8%. "На социальную сферу заложили около 23 млрд [рублей], что на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. По-прежнему регион будет расходовать средства по программно-целевому принципу - между 34 государственными и одной ведомственной целевой программой, на их финансирование приходится 97% средств", - уточнили в пресс-службе областной думы.