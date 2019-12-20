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Белнефтехим сообщил о росте цены нефти для НПЗ на 34%

Отчасти это произошло из-за налогового маневра России, сообщили в компании

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, интервью которого опубликовано в пятницу в журнале "Вестник Белнефтехима".

"В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до $66,3 за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже $69 за баррель, - сказал Бунаков. - С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года". По его словам, в результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту.

Бунаков отметил, что по результатам заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 5-6 декабря в Вене страны - участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки, а сокращение предложения всегда ведет к росту цены на нефть.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве.

Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $400 млн, в 2020 - столько же. При цене на нефть $70 за баррель в течение шести лет потери составят около $10 млрд. В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в $60 за баррель.

Переработка нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны переработать 24 млн тонн российской нефти в 2020 году, а железная дорога страны готова обеспечить перевозку всего объема произведенного топлива, сообщил Бунаков.

"Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн тонн в год - по 12 млн тонн на каждом НПЗ", - заявил он. По словам зампредседателя концерна, в I квартале 2020 года белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" готов переработать 3 млн тонн, Мозырский НПЗ - 2,9 млн тонн.

"В 2015 году на наши заводы было поставлено 23,5 млн т нефти. У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер - Белорусская железная дорога - готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов", - сказал Бунаков. По его словам, направления продаж нефтепродуктов определяются с учетом логистики поставок и других условий реализации.

"Белнефтехим" 11 декабря сообщил, что получил документы, касающиеся баланса поставок нефти из России в республику на 2020 год, которые составят 24 млн тонн. При этом в концерне пояснили, что этот баланс может быть скорректирован.

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