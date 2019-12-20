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Исследование: более 80% россиян положительно относятся к идее работать на себя

Как сообщили в РВК, больше половины респондентов посоветовали бы детям открыть свое дело

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и научно-исследовательский и консалтинговый центр "Институт национальных проектов" провели исследование, согласно которому 83% россиян положительно относятся к предпринимательству, а больше половины опрошенных посоветовали бы детям открыть свое дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РВК.

В опросе приняли участие 8 тыс. россиян из разных регионов России. Его результаты также обсуждались с экспертами и прошли проверку на фокус-группах. Целью проведенного исследования стала оценка влияния социокультурных особенностей россиян на инновационный потенциал страны, в том числе перспективы реализации Национальной технологической инициативы, проектным офисом которой является РВК.

"РВК и Институт национальных проектов представляют результаты исследования "Социокультурные факторы инновационной активности населения". Согласно результатам, 83% россиян считают, что предпринимательство - хороший карьерный выбор, а 63% посоветовали бы своему ребенку развивать собственное дело, а не работать по найму. Кроме того, исследование показало, что для развития предпринимательства важно формирование в обществе "толерантности к неудачам", которая позволит смириться с возможным провалом и начать новый проект, который сможет принести успех", - говорится в сообщении.

Опрошенные при этом считали, что окружающие относятся к предпринимателям менее позитивно, чем они сами - лишь 66% согласились с тем, что жители России положительно относятся к предпринимателям. Авторы опроса также выявили основные качества, которыми люди наделяют владельцев собственного бизнеса.

"Они преимущественно позитивные. Три наиболее часто встречающихся ответа - "умный", "целеустремленный", "честный". Лишь 5% респондентов при описании предпринимателя использовали хотя бы одно слово с негативной коннотацией", - также сообщила пресс-служба РВК.

Около 30% опрошенных заявили о том, что в ближайшие три года планируют открыть новый бизнес. Исследователи предполагают, что россияне относятся к идее работать на себя позитивно по той причине, что доход от этого способа заработка зависит преимущественно от собственных усилий, а риск увольнения отсутствует, при этом в сознании большинства людей предпринимательство ассоциируется с богатством и независимостью.

Ограничения для бизнеса

В ходе исследования были также выявлены основные ограничения, которые, по мнению респондентов, мешают им начать собственный бизнес. 74% назвали барьером дефицит финансовых ресурсов, 65% - сложные административные процедуры, 63% - недостаток знаний и умений. Больше половины участников опроса (54%) считают, что не стоит начинать свой бизнес, если есть риск провала.

"Для сравнения, в США этот показатель составляет всего 28%. В исследовании делаются предположения о возможностях преодоления таких барьеров с помощью образовательной и экосистемной работы", - сообщает РВК.

Традиционно считается, что наибольшим потенциалом к успешному ведению своего бизнеса, в том числе инновационного, обладают достаточно обеспеченные и образованные жители крупных городов. Согласно исследованию, именно образованная молодежь в возрасте 18-30 лет, проживающая в крупных городах, демонстрирует психологические установки, полезные в ведении своего дела. Так, 86% жителей России в возрасте 18-30 лет считают, что избегать новых ситуаций не следует, 92% из них считают, что предпринимательство - хороший карьерный выбор.

"В стратегии РВК зафиксированы основные разрывы в условиях развития российского и зарубежных венчурных рынков. Один из таких разрывов - различия социокультурной среды, которая включает такие фундаментальные установки, как, например, терпимость к неудачам и уровень социального одобрения предпринимательской деятельности. Работа по преодолению таких социокультурных разрывов является важной задачей для любого института развития, заинтересованного в расширении воронки технологических проектов в России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора - директора по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаила Антонова.

Об РВК

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

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