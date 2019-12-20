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ФАС, РЖД И СПбМТСБ подписали соглашение о взаимодействии в сфере биржевой торговли

"Российские железные дороги" и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планируют внедрить на рынке нефтепродуктов институт оператора товарных поставок

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), "Российские железные дороги" (РЖД) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение о взаимопонимании. В 2020 году РЖД и СПбМТСБ планируют внедрить на рынке нефтепродуктов институт оператора товарных поставок (ОТП), говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Подписи на документе поставили руководитель ФАС России Игорь Артемьев, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"Технологии ОТП позволят решить задачу повышения прозрачности цепочек поставок биржевого товара от биржевого покупателя до конечного грузополучателя, с четкой привязкой биржевых договоров к исполнению поставки", - отмечается в сообщении.

В соответствии с соглашением будут оптимизированы процессы расчетов за организацию транспортировки биржевого товара, перегруз и недогруз по биржевым договорам, произведена автоматизация процесса определения и фактических расчетов за сверхнормативный простой вагонов через систему клиринга, а также оптимизирован документооборот по исполнению биржевых договоров.

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