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Twitch и Rambler заключили соглашение об урегулировании спора

Компании решили спор в досудебном порядке
Описание
© Martin Garcia/ESPAT Media/Getty Images

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд прекратил производство по иску Rambler Group к стриминговому сервису Twitch за распространение пиратских трансляций матчей чемпионата Англии по футболу. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, компаниям удалось урегулировать спор в досудебном порядке.

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"Производство по административному делу прекратить", - огласил решение судья.

Предметом спора был показ трех сезонов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) с 2019 по 2022 год. Перед началом заседания представитель Rambler заявила, что отзывает иск. По ее словам, Twitch предоставил компании все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты. "Поскольку стороны пришли к согласию, заявляем ходатайство об отказе от иска", - отметила представитель истца.

18 декабря пресс-служба компании Rambler подтвердила, что подписанное с сервисом Twitch соглашение об урегулировании спора о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги не подразумевает денежную компенсацию. Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий. По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора.

Ранее сообщалось, что компания Rambler подала в суд иск на Twitch за распространение пиратских трансляций футбольных матчей АПЛ и потребовала компенсацию в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch. Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций из-за нарушений авторских прав. Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили незаконный контент.

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