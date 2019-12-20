"ТрансКонтейнер" запускает регулярный сервис из Санкт-Петербурга в Благовещенск

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "ТрансКонтейнер" запускает регулярный контейнерный сервис из Санкт-Петербурга в Благовещенск, сообщает пресс-служба компании.

Первый поезд, отправку которого организовал филиал ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД"), отправился 20 декабря с терминала АО "Логистика-Терминал" (100% акций владеет ПАО "ТрансКонтейнер") на станции Шушары ОЖД на станцию Благовещенск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД").

В составе поезда следуют крупнотоннажные контейнеры собственности ПАО "ТрансКонтейнер" и контейнеры клиентов с товарами народного потребления.

Планируется, что время в пути до станции назначения составит 10 дней. А отправление поездов будет происходить на ежемесячной основе.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.