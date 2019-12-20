В Москве появился первый McDonald's в отделении Сбербанка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания McDonald's в рамках эксперимента открыла первую точку питания в отделении Сбербанка в Москве на Новослободской улице. Проект проходит при участии сервиса по доставке еды Delivery Club, передает корреспондент ТАСС в пятницу с церемонии открытия.

Теперь клиенты отделения Сбербанка на Новослободской улице, дом 16, смогут заказывать еду из McDonald's при помощи приложения Delivery Club на своих устройствах или с установленных в помещении планшетов. Время доставки, как уверяют компании, не превысит 20 минут. Кроме того, клиенты смогут заказать кофе в специальных автоматах МакКафе, также установленных в отделении.

Соглашение о намерениях открытия подобных точек Сбербанк и McDonald's заключили в сентябре. Тогда компании договорились развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.

Как рассказал журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, в этом году подобный эксперимент, скорее всего, будет единственным, однако в следующем году компании намерены запустить полноценное совместное отделение банка и ресторана McDonald's. "Мы говорим о том, что на востоке страны мы хотим попробовать такой же формат и в Санкт-Петербурге. И это все также будет совмещено с Delivery Club", - сказал он, добавив, что в настоящее время рассматривается возможность оплаты заказов в McDonald's баллами "Спасибо" от Сбербанка.

Со своей стороны, вице-президент по фудтех-направлению Mail.ru Group Гюванч Донмез в разговоре с ТАСС выразил надежду, что подобный проект поможет развитию синергии Сбербанка и Mail.ru Group в сфере доставки еды и смежных направлениях бизнеса.

Накануне открытия в отделении банка первой точки McDonald's Сбербанк стал совладельцем Delivery Club с Mail.ru Group в рамках сделки по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Создание СП на базе Delivery Club, агрегатора такси "Ситимобил" и других активов в сфере фудтех и транспорта стороны анонсировали в конце июля. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях, при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников предприятия.

Совокупные инвестиции в СП составят до 64,6 млрд руб. при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд руб. В целом СП получит около 47 млрд руб. капитальных инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI компании дополнительно инвестируют до 17,6 млрд руб.