Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

В пятницу в Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.