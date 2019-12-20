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Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

По словам президента, условия соглашения "должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков"
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

В пятницу в Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичУкраинаРоссия
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Источник: выплата "Газпромом" $3 млрд может войти в пакетное соглашение по газу с Украиной
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