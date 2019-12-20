СГК завершила строительство трубопровода, соединяющего два берега Красноярска

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила строительство трубопровода в Красноярске. Новая магистраль дает возможность подключения к теплоснабжению новых объектов от ТЭЦ-2 в развивающихся районах Красноярска и замещения котельных по федеральной программе "Чистый воздух", сообщила в пятницу пресс-служба СГК.

"Наша компания реализует много масштабных проектов развития сетевого хозяйства, но строительство трубопровода в Красноярске - самый крупный такой проект", - говорится в сообщении.

Строительство трубопровода, соединившего два берега Красноярска через Николаевский мост, началось в 2013 году. Новая теплотрасса поможет решить проблемы теплоснабжения в Свердловском районе города, а также даст импульс развитию и строительству на правом берегу.

"Этот проект дает возможность подключения новых объектов на левобережье Красноярска в развивающихся районах и на правобережье в районе Николаевского моста. А также приближает отключение малоэффективных котельных, которые предстоит вывести из работы согласно комплексу мероприятий по улучшению экологии в городе", - цитирует пресс-служба директора красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Александра Шлегеля.

По данным пресс-службы компаний, сначала на магистрали проведут необходимые испытания, после чего тепло пойдет на другую сторону Красноярска с начала 2020 года.