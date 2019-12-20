Дивиденды "Газпрома" за 2019 году составят 30% от скорректированной чистой прибыли

По словам зампредседателя правления компании, уровень налоговых выплат, планируемый по итогам 2019 года, остается прежним, а прогнозируемая выручка составит более $120 млрд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Газпром" планирует выплатить дивиденды в размере 30% от скорректированной прибыли по МСФО, но конкретный размер рублевых выплат будет зависеть от финансовых результатов. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпром" Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпрома". "Уровень выплат, планируемый по итогам 2019 году, должен будет составить 30% от скорректированной чистой прибыли, при этом размер выплат в рублевом выражении будет напрямую зависеть от финансовых результатов группы по итогам 2019 года", - сказал он.

Обновленная дивидендная политика Садыгов подчеркнул, что менеджмент компании ориентирован на повышение доходов акционеров, а также на рост инвестиционной привлекательности и капитализации ПАО "Газпром", в связи с чем на рассмотрение советом директоров вынесена новая дивидендная политика, в соответствии с которой целевой уровень дивидендных выплат по итогам 2021 года должен будет достичь 50% от скорректированной чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО. "Мы рассчитываем, что совет директоров поддержит наши предложения в отношении обновления дивидендной политики", - сказал замглавы холдинга. Как сообщалось ранее, заседание совета директоров "Газпрома", на котором будет рассматриваться новая дивидендная политика компании, запланировано на 24 декабря. Правление "Газпрома" 12 декабря одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, который предполагает переход на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО за три года. Садыгов также отметил, что с начала года цена акций выросла более чем на 60%, капитализация достигла $100 млрд. "Важную роль в этом сыграло намерение компании внедрить новую дивидендную политику и увеличить коэффициент выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Кроме того, инвесторы положительно оценили организационные и кадровые изменения, произошедшие в компании в 2019 году. И, конечно, важнейшим событием текущего года стал запуск поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". При этом сложная ценовая конъюнктура на европейском газовом рынке оказала сдерживающее влияние на динамику котировок акций "Газпрома", - добавил он. Замглавы председателя правления компании отметил, что дальнейший рост капитализации ожидается в результате реализации стратегии по улучшению профиля генерации свободного денежного потока. Одновременно с постепенным наращиванием свободного денежного потока будет происходить увеличение объема дивидендных выплат в соответствии с новой политикой. Рост доходов акционеров, безусловно, станет основой продолжения роста капитализации "Газпрома", заключил он.

Налоги останутся неизменны Садыгов также отметил, что размер налоговых платежей группы "Газпром" в 2019 году составит 2,6 трлн рублей, что соответствует уровню налоговых платежей прошлого года. "Газпром" является одним из крупнейших налогоплательщиков России. Так, в 2019 году размер налоговых платежей группы "Газпром" составит, по нашим ожиданиям, 2,6 трлн рублей, что в целом соответствует уровню налоговых платежей прошлого года", - сказал он. Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за январь - сентябрь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 3,05% и достигла 1,05 трлн рублей. Выручка "Газпрома" в отчетном периоде сократилась на 3,4%, до 5,7 трлн руб. Прогнозируемая выручка По словам зампредседателя правления "Газпрома", менеджмент компании рассчитывает, что по итогам 2019 года выручка группы составит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более $120 млрд, а показатель EBITDA - около $30 млрд. "С учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром", по нашим оценкам, в 2019 году составит более $120 млрд, а EBITDA - около $30 млрд. Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать очень сложно в связи с высокой подверженностью влиянию курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года", - сказал он.