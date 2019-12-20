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"Газпром" не исключает размещения бондов на азиатском рынке

Также компания изучает возможность выпуска на российском рынке облигаций, предназначенных для размещения среди российских и международных инвесторов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Газпром" успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и отмечает участие азиатских инвесторов в предложениях холдинга на рынке еврооблигаций. В связи с этим "Газпром" не исключает возможности работы в этом сегменте рынка при подходящих условиях, сообщил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Газпром" успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский <…> Вместе с тем емкость азиатских рынков капитала с каждым годом увеличивается, и мы постоянно наблюдаем участие азиатских инвесторов в наших предложениях на рынке еврооблигаций. "Газпром" в связи с этим не исключает для себя возможности работы в данном сегменте рынка, если условия таких заимствований будут соответствовать нашим ожиданиям", - сказал он.

Садыгов напомнил, что в конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах под гарантию JBIC на сумму, эквивалентную $578 млн.

Также "Газпром" изучает возможность выпуска на российском рынке облигаций, номинированных в рублях или иностранной валюте (долларах, швейцарских франках или евро), предназначенных для размещения как среди российских, так и среди международных инвесторов, рассказал топ-менеджер.

"В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций ("Газпром" или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства Российской Федерации в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций", - пояснил Садыгов.

По его словам, порядка 20% долгового портфеля группы "Газпром" составляют рублевые заимствования, по головной компании этот показатель составляет 7-8%. Объем программы заимствований "Газпром" (без учета внутригрупповых займов) на 2020 год, сообщил Садыгов, достигает 557,77 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA холдинга по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,1х. "С точки зрения ликвидности и кредитоспособности "Газпром" обладает солидным запасом прочности, поскольку текущая долговая нагрузка находится значительно ниже верхнего предела комфортных значений коэффициента чистый долг/EBITDA, который мы для себя определяем до уровня 2х", - добавил он.

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