Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на €150 млн

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал на €150 млн компанию Google за антиконкурентное поведение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Регулятор применил санкции к Google за то, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей платформы Google Ads", - говорится в сообщении.

"Таким образом регулятор налагает штраф в размере €150 млн и предписывает Google уточнить составление правил работы Google Ads", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечает газета Le Monde, это не первый раз, когда американский цифровой гигант обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением. Компания была несколько раз оштрафована Европейской комиссией за антиконкурентную практику. Сумма штрафов, по информации издания, за последние два года превысила €8 млрд. Последний раз компания Google была оштрафована в марте 2019 года на сумму €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС.