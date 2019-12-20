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Розничные продажи драгоценных камней и металлов в ноябре на Хайнане выросли на 16,8%

Также повысились объемы реализации косметики и телекоммуникационных средств

ХАЙКОУ /Китай/, 20 декабря. /ТАСС/. Продажи золота, серебра, платины и драгоценных камней на южнокитайском острове Хайнань в ноябре возросли в годовом исчислении на 16,8%. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

По его данным, повысились объемы реализации косметики (39,1%) и телекоммуникационных средств (38%). В среднем розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 5,1%, превысив темпы роста октября на 2,4 процентных пункта.

"Рост продемонстрировали продажи товаров высокой категории - это одна из главных особенностей формирования соответствующих показателей за период, - говорится в докладе. - Кроме того, на 35,3% увеличились объемы реализации продукции в магазинах беспошлинной торговли, которые оказались на 3 процентных пункта выше, чем в предшествующем месяце".

Как уточняется в документе, спрос вырос на Хайнане на нефтепродукты и автокомплектующие, продажи которых в ноябре после непродолжительного периода спада увеличились на 15,3% и 8% соответственно. Всего же темпы роста розничных продаж на острове за одиннадцать предшествующих месяцев сохранили ту же динамику, что и в январе - октябре, составив 4,4%.

По данным шанхайского журнала "Хужунь", на Хайнане проживают 180 семейств, капитал каждого из которых превышает $30 млн, еще на острове насчитывается примерно 270 домашних хозяйств с активами не менее $14 млн, свыше 6,1 тыс. - с состоянием около $1,4 млн. Кроме того, в провинции зарегистрировано более 12,2 тыс. семей, каждая из которых обладает капиталом на уровне $860 тыс.

Как свидетельствует статистика, примерно 65% всех богатых и зажиточных домашних хозяйств в Китае зарабатывают деньги благодаря собственным компаниям. Около 20% - родственники руководителей, менеджеров крупнейших объединений и транснациональных корпораций, 10% - ближние ключевых фигур в сфере недвижимости. Остальные 5% семей разбогатели от операций на фондовым рынке, они владеют ключевыми пакетами акций и ценными бумагами целого ряда предприятий.

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КитайХайнань
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