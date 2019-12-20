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Промсвязьбанк продолжит увеличивать объем кредитования ОПК

Банк вышел на полноценную работу после процедуры санации, отметил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил о намерении и дальше увеличивать объем кредитования оборонно-промышленного сектора. Об этом он доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи.

"Сейчас мы сопровождаем чуть больше, чем 50% всех контрактов по гособоронзаказу, мы стали здесь системным оператором, игроком в этой области и, конечно, мы будем этот объем увеличивать и дальше", - сказал Фрадков.

Говоря о предоставлении кредитной поддержки предприятиям ОПК и гарантийных продуктов в 2019 году, собеседник Медведева сообщил, что на данный момент объем составляет 450 млрд рублей. "Это уже достаточно значительно, - сказал Фрадков. - Хотел бы отметить, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8%". Он подчеркнул, что для предприятий отрасли это принципиально важно, так как там "не самое простое положение в целом с точки зрения закредитованности".

Подводя итоги 2019 года, Фрадков сообщил, что банк вышел на полноценную работу после процедуры санации. "Если говорить об абсолютных цифрах, то активы банка сейчас составляют более 2 трлн рублей, они за год выросли практически больше, чем на 50%", - сказал он. По данным главы Промсвязьбанка, прибыль составила около 15 млрд рублей, что также выше плана.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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