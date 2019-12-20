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Медведев определил единственных исполнителей по ОФЗ для физических лиц

Премьер-министр уточнил, что Промсвязьбанк также сможет выполнять эту функцию

ГОРКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое определяет список единственных исполнителей осуществляемых Минфином в 2020 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц. В их число включен Промсвязьбанк. Об этом премьер сообщил на встрече с главой банка Петром Фрадковым.

"Я подписал решение по единственному исполнителю в целом ряде вопросов, в данном случае по услугам по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц, - сообщил Медведев. - Тут несколько банков, включая и Промсвязьбанк". Премьер уточнил, что отныне финансовое учреждение также сможет выполнять эту функцию. Фрадков поблагодарил за принятое решение. "Это очень важная программа для нас, как для банка, я уверен, что она будет востребована населением", - сказал Фрадков.

Помимо Промсвязьбанка в список вошли ВТБ, Сбербанк и Почта банк.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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