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ЦБ отмечает в ноябре продолжение снижения прироста валютных вкладов

Рост вкладов населения составил 0,7%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России в ноябре 2019 года зафиксировал продолжение снижения прироста вкладов в иностранной валюте. При этом прирост остатков средств рублевых вкладов ускорился на 0,7 проц. пункта, до 1,1% по сравнению с октябрем, сообщается в материалах регулятора.

"Рост вкладов населения в ноябре составил 0,7% (фактор сезонности практически не оказывал влияния), при этом продолжилось снижение вкладов в иностранной валюте (-0,8% в долларовом эквиваленте), а прирост рублевых вкладов ускорился (+1,1% против +0,4% в октябре)", - говорится в материалах ЦБ РФ.

При этом всего за январь - ноябрь 2019 года приток средств во вкладах составил 6,0%, что на 3,6 проц. пункта больше, чем за аналогичный период годом ранее. По данным на 1 декабря 2019 года, объем вкладов физических лиц достиг почти 29,6 трлн рублей.

В отношении организаций Банк Росси в ноябре отметил максимальный за этот год темп прироста средств на депозитах (2,2%), однако без учета фактора сезонности этот показатель составляет только 0,4%.

"В ноябре темп прироста депозитов и средств организаций был максимальным в текущем году и составил 2,2%, что может быть связано с крупными налоговыми возвратами (НДС) отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. Кроме того, на рост показателя оказал влияние фактор сезонности, с исключением данного фактора темп прироста депозитов и средств организаций составил бы всего +0,4%", - указано в материалах регулятора.

За 11 месяцев 2019 года объем депозитов и средств организаций на счетах вырос на 1,4%.

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