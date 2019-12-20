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Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против "Турецкого потока"

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут санкции против проекта "Турецкий поток". Об этом он сообщил журналистам в самолете, возвращаясь из поездки в Малайзию.

"Они (представители американских властей - прим. ТАСС) говорили, что будут предприниматься шаги в связи с С-400 и F-35. Но это завершенные дела, сколько раз мы об этом говорили. Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции", - приводит в пятницу слова Эрдогана телеканал Эн-ти-ви.

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