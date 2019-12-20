ЕК: договоренности РФ, ЕС и Украины позволят продолжить транзит газа с 1 января

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Достигнутые между Россией, Украиной и ЕС договоренности 19 декабря в Берлине позволят продолжить транзит российского газа через Киев с 1 января 2020 года. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя прошедшие в четверг консультации по газу.

"Достигнутые сторонами предварительные договоренности создают условия для продолжения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года", - сказал он.

Представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель ожидает скорейшей формализации сделки. "Еврокомиссия ожидает, что соглашение будет подписано как можно скорее", - отметил он.

Россия, ЕС и Украина на консультациях 19 декабря в Берлине смогли достичь прорыва в решении газовых вопросов. Итогом встречи стал разработанный проект будущего соглашения, детали которого однако еще следует доработать, сообщил журналистам бывший замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович.

Стороны планируют 20 декабря согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Кроме того, в субботу запланирована техническая двусторонняя встреча "Газпрома" и компании "Оператор ГТС Украины". Новая трехсторонняя консультация, по словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, ожидается до конца года. Необходимость прийти к соглашению именно в 2019 году объясняется тем, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря текущего года.

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