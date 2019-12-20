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Фонд моногородов выделит 93 млн рублей на расширение производства завода под Тамбовом

На эти деньги планируется создать 20 рабочих мест, приобрести генераторные установки

ТАМБОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Фонд моногородов выделит 93 млн рублей на расширение производства Котовскому заводу нетканых материалов, который является одним из крупнейших производителей синтепона и пароплена в России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

Сегодня между гендиректором МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ Ириной Макиевой и гендиректором "Котовского завода нетканых материалов" (КЗНМ) Екатериной Мовчан было подписано соответствующее соглашение.

"Беспроцентный займ выдаст Фонд развития моногородов заводу нетканых материалов в Котовске Тамбовской области на закупку генераторных установок. Сумма займа составит более 93 млн рублей. В рамках проекта будет создано 20 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ранее за счет средств фонда к "КЗНМ" была построена автомобильная дорога. Это был первый проект Фонда по инфраструктуре. Объем финансовой поддержки тогда составил 21 млн рублей.

ООО "КЗНМ" - один из крупнейших производителей синтепона, спанбонда, пароплена в России. В 2003 году предприятие было награждено дипломом от Российского фонда защиты прав потребителей за лучшее качество продукции. Завод неоднократно становился дипломантом и лауреатом "100 лучших товаров России", его продукция идет на экспорт.

Теги
РоссияТамбовская область
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