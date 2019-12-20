GTI представила новый высокопроизводительный сервер Lacelli AI с низким энергопотреблением

ТАСС, 20 декабря. Gyrfalcon Technology Inc. (GTI) объявила о выпуске нового решения для модернизации центров обработки данных. Сервер Lacelli AI обеспечивает высокий уровень производительности при низком потреблении энергии, сообщает ресурс PRNewswire.

Lacelli AI позволяет проводить периферийные вычисления высокой сложности для широкого ряда задач, таких как классификация и идентификация объектов с помощью компьютерного зрения и AI-алгоритмов, обработка естественного языка (NLP), обнаружение и распознавание лиц, передача изображений и видео высокого разрешения.

Решение включает пять "умных" ARM процессоров, обеспечивающих эффективное взаимодействие между AI-модулями и координирующих связь с внешними кластерами серверов в едином центре обработки данных. Серверное шасси может вместить до 32 модулей на базе AI, каждый из которых содержит три чипа Lightspeeur 2803. Каждый модуль обладает кадровой частотой в 1200 FPS (frames per second), потребляя при этом всего 5Вт мощности, причем соотношение производительности и энергопотребления составляет 240 FPS / Вт.

Ожидается, что сервер получит широкое распространение в проектах, связанных с роботизацией, "умными" городами и зданиями, бизнес-аналитикой и Интернетом вещей. В настоящее время Lacelli AI проходит пилотное тестирование рядом операторов и поставщиков услуг, а в 2020 году GTI представит его на выставке CES2020