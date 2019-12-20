Nikkei: японские компании намерены принять участие в строительстве "Дальневосточного СПГ"

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительства завода "Дальневосточный СПГ", который будет реализован в рамках проекта "Сахалин - 1". Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

В состав консорциума планируют войти компании Marubeni Itochu, Japan Petroleum Exploration и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Окончательное инвестиционное решение с их стороны может быть принято в 2021 году, отмечает издание. Информации о возможном объеме инвестиций газета не приводит.

В сентябре в ходе Восточного экономического форума было принято решение о строительстве еще одного СПГ-завода в России - "Дальневосточный СПГ" мощность 6,2 млн тонн. Он будет реализован в рамках проекта "Сахалин - 1". Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

При реализации проекта "Роснефть" и партнеры задействуют свои добычные активы на Сахалине, а также существующие и строящиеся инфраструктурные мощности - платформу "Орлан", береговой комплекс подготовки Чайво, отгрузочный терминал в Де-Кастри и трубопровод. По оценке "Роснефти", суммарный расчетный эффект для российской экономики в течение срока реализации проекта превысит 5 трлн рублей, будет создано 5 тыс. новых рабочих мест на период строительства завода СПГ и инфраструктуры и около 700 постоянных рабочих мест с полной занятостью - в период эксплуатации.

Проект "Сахалин - 1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.