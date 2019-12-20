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Орешкин: РФ и Белоруссия пока не достигли соглашения по газу, нефти и налоговым вопросам

При этом глава Минэкономразвития сообщил, что уже полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Недосогласованными в рамках Союзного государства остаются вопросы нефти, газа и налогов, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне в пятницу.

"У нас сегодня опять состоялась встреча президентов [РФ Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко. Обсуждали то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. У нас была очень напряженная и очень эффективная работа, которую мы вели с [первым заместителем премьер-министра Белоруссии] Дмитрием Николаевичем Крутым, моим визави, по этой проблематике", - сказал он.

"У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере, и договоренности в налоговой сфере", - добавил Орешкин.

Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего таких дорожных карт 31, напомнил он.

"Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка", - рассказал Орешкин.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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