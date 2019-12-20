Путин принимает коллег по ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Пять президентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в Санкт-Петербурге. Она проходит в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

На нынешнем саммите, по данным пресс-службы президента РФ, будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка.

На заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей, отмечает пресс-служба. В 2020 году председательство в ЕАЭС перейдет от Армении к Белоруссии.

Государствами - членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. ЕАЭС отмечает пятилетие - договор о его создании был подписан в мае 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года.

Планируется, что позже в пятницу пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.