Головное судно "Гандвик-1" для ярусного лова рыбы спустили на воду в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Головное судно для ярусного лова рыбы (ярусолов) "Гандвик-1" проекта MT1112XL спустили на воду на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Завод получает дополнительные компетенции в части строительства рыболовецких судов со сложным оборудованием, инновационным оборудованием. Мы имеем опыт работы по военным кораблям, а сейчас получаем другие компетенции в части гражданского судостроения. Это достаточно интересная работа и для конструкторов, и для технологов, и для наших рабочих", - сказал журналистам после церемонии генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев отметил, что строительство такого судна является уникальным для России. "Это судно построено впервые в России - ярусолов впервые построен в России для российских пользователей. Ничего такого ни в Советском союзе, ни в России до этого не строилось", - сказал он.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, в ближайшей перспективе в России предстоит построить еще 150 судов для обновления рыболовного флота. "Нам предстоит построить еще 150 судов, в принципе рыбаки готовы к этому, программа соответствующая есть, [на] 45 судов уже контракты есть, 166 млрд [рублей] инвестиций", - сказал он.

О судне и верфи

Проект судов MT1112XL разработан норвежской компанией Marin Teknikk, рабочую документацию подготовило российское конструкторское бюро "Форсс-Марин". Всего "Северная верфь" по этому проекту строит три судна для рыболовецкой компании "Вирма", входящей в состав "Карельского рыболовного флота".

В пятницу на воду спустили головное судно "Гандвик-1", водоизмещением 2,2 тыс. тонн. Автономность плавания судна составляет 45 суток, проектная мощность добычи - 25 тонн рыбы в сутки. Достроить судно на воде и передать его заказчику верфь планирует в 2020 году.

Также на верфи на стапеле продолжается строительство еще двух аналогичных судов - "Гандвик-2" и "Гандвик-3". Все три судна спроектированы с учетом современных экологических стандартов и будут оснащены оборудованием для безотходной переработки и хранения улова на борту. Суда будут задействованы на промысловом лове в акватории Атлантического океана, Баренцева и Норвежского морей.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.