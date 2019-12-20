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Опрос: около 76% российских компаний сталкивались с кибератаками в 2019 году

При этом, по данным "АльфаСтрахования", около 71% кибератак начинаются с фишинговых электронных писем

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инциденты в сфере информационной безопасности в 2019 году произошли с 76% предприятий. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "АльфаСтрахование" по результатам опроса 200 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

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"Вопросы кибербезопасности ставят на первое место 95% опрошенных компаний. При этом 59% респондентов сталкивались с киберинцидентами в этом году от одного до десяти раз, у 17% случилось более десяти подобных инцидентов, оставшиеся 24% - не выявляли кибератак или не придавали им большого значения", - сообщили в компании.

Среди наиболее актуальных угроз большинство участников опроса назвали вредоносное ПО, фишинг, кибератаки с целью хищения данных или денежных средств, промышленный шпионаж и спам. При этом около 71% кибератак начинаются с фишинговых электронных писем.

"Мотив хакеров не всегда ограничивается желанием получить деньги компании - в некоторых случаях бизнес "парализуют" конкуренты", - указали в "АльфаСтраховании".

Вывести из строя IT-систему организации может также ошибка персонала или технический сбой.

Около 65% респондентов ожидают атаки от конкурентов и хакеров, однако около 25% компаний не исключают, что в них могут участвовать также сотрудники или контрагенты.

"Пока далеко не все участники опроса прибегают к страховой защите своих рисков: почти 40% сообщили, что знают о киберстраховании, однако лишь 8% участников страховали свои киберриски", - отметили в компании.

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