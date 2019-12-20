Путин надеется, что встреча ЕАЭС пройдет в конструктивной и предновогодней атмосфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на успех дальнейшей интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). По его мнению, нынешний саммит ЕАЭС пройдет в конструктивной и предновогодней атмосфере.

Открывая встречу "пятерки", глава российского государства отметил, что она проводится в преддверие Нового года. Путин полагает, что "сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной, с хорошим настроением". Он подчеркнул, что задача ЕАЭС заключается в том, чтобы "двигаться дальше и как можно более основательно, как можно быстрее в направлении реализации всех планов".

Президент РФ произнес слова благодарности в адрес почетного председателя ЕАЭС - экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который участвует в нынешнем саммите. Путин напомнил, что именно Назарбаев в свое время выступил инициатором создания объединения. "Нурсултан Абишевич, все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом, мы очень рады вас приветствовать в Петербурге", - обратился российский лидер к Назарбаеву.

Путин обратил внимание на тот факт, что "есть вопросы, которые еще подлежат решению". "Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, в принципе, это характерно для любых экономических интеграционных объединений, мы постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам", - сказал президент РФ. По его словам, "в ближайшее время должна быть согласована стратегия развития в окончательном виде".

Глава российского государства считает, что данный вопрос носит стратегический характер и предложил обсудить его на нынешней встрече. Также Путин отметил, что на саммите предстоит провести выборы комиссии - исполнительного органа ЕАЭС. "На этот раз его в соответствие с принципом ротации должен возглавить представитель Белоруссии", - уточнил Путин.