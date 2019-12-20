Лукашенко представил нового председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

"У нас отработаны все вопросы, а это вопросы председателя нашей коллегии - Михаила Мясниковича, вы все его прекрасно знаете, человек очень опытный", - сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, как распределяются посты в новом составе Коллегии ЕЭК. "О персональном составе коллегии мы только что договорились. Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остается техническое регулирование, агро-промышленную комиссию мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил Лукашенко.

К своей работе Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.

Лукашенко предложил кандидатуру председателя Совета Республики (верхняя палата парламента) Белоруссии Мясниковича 29 ноября. Мясникович родился 6 мая 1950 года в деревне Новый Снов Несвижского района Минской области. С 1973 по 1983 год работал на инженерных и руководящих должностях в коммунальном хозяйстве Минска, с 1986 по 1990 год был министром жилищно-коммунального хозяйства БССР. С 1990 по 1995 год занимал пост заместителя председателя Совета министров. В 1995-2001 годах - глава администрации президента Белоруссии, в 2001-2010 годах - руководитель Национальной академии наук. С 2010 по 2014 год Мясникович возглавлял правительство Белоруссии. С января 2015 года по настоящее время руководит Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

Саммит в 2020 году

Лукашенко пригласил коллег по Евразийскому экономическому союзу в Минск в мае будущего года на очередной саммит.

"Председательство переходит к Беларуси, я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета.