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Путин предложил новому главе ЕЭК обсудить с кабминами стран ЕАЭС стратегию развития союза

Российский лидер напомнил, что на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил Михаилу Мясниковичу, который с 1 января 2020 года займет должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обсудить с главами правительств всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект стратегии развития союза. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Белоруссии Мясникович с начала будущего года сменит на посту главы ЕЭК представителя Армении Тиграна Саркисяна.

"Мы господина Мясниковича знаем хорошо, достаточно долго с ним работали в его предыдущих качествах, в том числе во главе правительства Белоруссии", - отметил Путин. Он напомнил, что на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития ЕАЭС.

"Хотелось бы, чтобы новый председатель комиссии каждого из нас [глав стран ЕАЭС] проинформировал о том, как он видит организацию своей работы по согласованию тех вопросов, которые подлежат согласованию на национальном уровне всех стран - участниц. Поэтому у меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, специалистами, которые вместе с ним на национальном уровне будут продвигать эту стратегию, вместе работать", - добавил российский лидер.

По словам Путина, это позволит Мясниковичу и самому определиться с проблемными темами, и затем проинформировать лидеров ЕАЭС о том, "как будет строиться работа на его уровне, уже в его новом качестве на ближайшее время". "Мне представляется, что такая работа пошла бы на пользу всем нам. Он мог бы и для себя уяснить, какие вопросы требуют дополнительного согласования, и нас с вами проинформировать, чтобы мы могли с ориентироваться при окончательном принятии решения по этой стратегии", - резюмировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияРоссия
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