Нацбанк Украины ввел в обращение монету в пять гривен

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) ввел в пятницу в обращение монету номиналом в пять гривен, которая призвана заменить бумажные купюры такого же достоинства. Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

На монете в пять гривен изображен Богдан Хмельницкий (1596-1657), гетман Войска Запорожского. Диаметр монеты составляет 22,1 мм, она изготовлена из цинкового сплава с никелевым покрытием.

Кроме того, с пятницы введена в обращение банкнота номиналом 50 гривен нового образца. Как и на старой купюре аналогичного номинала, на ней изображен портрет Михаила Грушевского (1866-1934), украинского и советского историка, который в 1917-18 годах был председателем Центральной рады Украинской народной республики.

Нацбанк Украины также сообщает, что в 2020 году в стране должна появиться монета номиналом в 10 гривен, однако дата введения ее в обращение не называется.

Таким образом, на Украине в обращении останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, одна, две, пять и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и одна тысяча гривен).

В октябре НБУ ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом. До этого самая крупная купюра имела достоинство в 500 гривен. С 1 октября на Украине были выведены из обращения монеты номиналов в одну, две и пять копеек, обращение которых стало экономически не оправданным из-за инфляции.