{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нацбанк Украины ввел в обращение монету в пять гривен

Также введена в обращение банкнота номиналом 50 гривен нового образца

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) ввел в пятницу в обращение монету номиналом в пять гривен, которая призвана заменить бумажные купюры такого же достоинства. Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

На монете в пять гривен изображен Богдан Хмельницкий (1596-1657), гетман Войска Запорожского. Диаметр монеты составляет 22,1 мм, она изготовлена из цинкового сплава с никелевым покрытием.

Кроме того, с пятницы введена в обращение банкнота номиналом 50 гривен нового образца. Как и на старой купюре аналогичного номинала, на ней изображен портрет Михаила Грушевского (1866-1934), украинского и советского историка, который в 1917-18 годах был председателем Центральной рады Украинской народной республики.

Нацбанк Украины также сообщает, что в 2020 году в стране должна появиться монета номиналом в 10 гривен, однако дата введения ее в обращение не называется.

Таким образом, на Украине в обращении останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, одна, две, пять и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и одна тысяча гривен).

В октябре НБУ ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом. До этого самая крупная купюра имела достоинство в 500 гривен. С 1 октября на Украине были выведены из обращения монеты номиналов в одну, две и пять копеек, обращение которых стало экономически не оправданным из-за инфляции.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям
По его словам, стороны определят цены в ближайшие дни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС