Число новых рыночных субъектов Хайнаня в ноябре увеличилось на 110%

ХАЙКОУ /Китай/, 20 декабря. /ТАСС/. Деловая активность на южнокитайском острове Хайнань в ноябре продемонстрировала динамичный рост. Как сообщило статистическое управление провинции, число зарегистрированных новых автономных хозяйств за этот период составило 30,4 тыс. единиц, увеличившись на 110% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

"Число новых рыночных субъектов продолжило динамично возрастать, только за ноябрь составив 30,4 тыс. автономных хозяйств, увеличившись на 110% в годовом исчислении. В том числе было создано свыше 9,3 тыс. компаний - данный показатель вырос на 74,2%", - говорится в докладе.

Высокая динамика объясняется все более заметным высвобождением незадействованного рыночного потенциала на фоне устойчивого роста кредитования. Масштабы финансирования в виде займов по состоянию на конец ноября составили 943,76 млрд юаней ($134,78 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 6,6%.

Согласно опубликованной статистике, по мере повышения рыночной активности наблюдалась оптимизация структуры местного госбюджета, доходы которого (за исключением поступлений в виде налога на недвижимость) с января по ноябрь включительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%. "По мере увеличения масштабов рыночных субъектов все более ярко выраженным становится качественный фактор роста провинции", - подчеркивается в документе.

Как заявил в ходе состоявшегося в четверг заседания Государственного комитета по делам развития и реформ КНР вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, развитие Хайнаня - один из приоритетов при осуществлении политики по укреплению социализма с китайской спецификой. "Необходимо упорно реализовывать программу по созданию на Хайнане зоны и порта свободной торговли, содействовать продвижению всеобъемлющих реформ и усилению открытости данного региона", - подчеркнул он.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.