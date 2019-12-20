Бизнес Германии призвал США отказаться от введения санкций против "Северного потока - 2"

ТАСС, 20 декабря. США необходимо предотвратить введение санкций в отношении "Северного потока - 2". Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

"Транзит [газа] через Украину остается важным элементом надежного энергообеспечения Европы. США должны это признать и предотвратить введение незаконных санкций в отношении "Северного потока - 2", - приводятся в документе слова председателя OAOEV Оливера Хермеса. - Для безопасного, недорогого и диверсифицированного обеспечения себя газом Европа нуждается как в транзите топлива через Украину, так и в дополнительных объемах газа, которые будут поставляться через газопровод в Балтийском море".

В заявлении также отмечается прогресс в газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной. "Целью этого экономического диалога должно быть развитие устойчивых энергетических отношений, устранение существующих барьеров в торговле и инвестициях, включая взаимные санкции, и перспектива общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - указали в OAOEV.

Сенат Конгресса США одобрил 17 декабря законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись хозяину Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.