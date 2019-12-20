Эксперт: тепловую энергию от мощных компьютерных систем можно направить на обогрев домов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тепло, выделяемое во время работы мощными вычислительными компьютерными системами, можно будет использовать для обогрева жилых помещений и производства электричества, считает лауреат премии "Глобальная энергия - 2019", член Европейской ассоциации силовой электроники и электроприводов, глава датского Центра отказоустойчивой силовой электроники Фреде Блобьерг.

"Мы должны создать системы, которые бы улавливали тепло, выделяемое процессорами, памятью и другие компонентами компьютеров во время работы, и использовали его для обогрева домов, подогрева воды, производства электричества или других полезных целей. В России, к примеру, это было бы особенно выгодно и полезно - подобные технологии сэкономили бы значительные средства и уменьшили затраты газа, нефти и прочего ископаемого топлива", - сказал он в интервью ТАСС.

Он отметил, что рост энергопотребления компьютерных систем в будущем не прекратится.

"Даже если мы радикально уменьшим аппетиты вычислительной техники, число компьютеров все равно продолжит расти. Особенно это касается самых больших "цифровых" потребителей энергии, в роли которых выступают вычислительные центры и системы облачного хранения данных. Данный процесс во многом связан с развитием интернета и взрывообразным увеличением объема хранимых данных. Неслучайно, что многие страны, чей уровень энергопотребления оставался примерно на одном уровне на протяжении десятилетий, начали стремительно наращивать свои энергоаппетиты", - сказал он.

Ученый уверен, что и развитие квантовых вычислительных технологий не снизит энергопотребление компьютеров.

"Появление квантовых компьютеров и прочих вычислительных машин нового поколения, с одной стороны, могло бы уменьшить энергетические аппетиты систем обработки данных. Это произойдет нескоро, как минимум через 12-15 лет. С другой стороны, их появление неизбежно приведет к еще одному скачку в объемах хранимых и обрабатываемых данных, что вернет нас в исходную позицию", - сказал Блобьерг.

Водородная энергетика

Ученый считает, что автомобильные двигатели на водородном топливе скорее всего, не получат широкого распространения из-за своей высокой сложности и дороговизны.

"Водородные батареи сами по себе опасны и могут взрываться, однако они не отличаются в данном отношении от бензобаков обычных машин. Главная проблема их развития в том, что современные топливные ячейки слишком дороги и сложны для того, чтобы они могли применяться на действительно массовом уровне. Вдобавок литиевые аккумуляторы сейчас развиваются так быстро, что водородная энергетика рискует навсегда остаться на обочине научно-технического прогресса", - сказал он.

Блобьерг выразил уверенность, что "классические электробатареи будут еще долго оставаться главным флагманом развития электромобилей и прочих устройств, нуждающихся в мощном источнике электрической энергии".

Возобновляемые источники энергии

По словам ученого, для дальнейшего развития возобновляемых источников во всем мире энергии необходимо создать эффективные технологии аккумулирования электроэнергии и ее передачи на большие расстояния.

"В таком случае многие крупные государства, в том числе и Россия, смогут извлекать энергию из ветра и света Солнца в тех их уголках, где солнечно и ветрено, и транспортировать их в те регионы и города, где это делать невыгодно", - сказал он.

В мире уже разрабатываются системы искусственного интеллекта для автономного управления ветрогенерирующими станциями, добавил Блобьерг.

"Первые опыты такого рода и сравнения с классическими системами управления показали, что системы машинного обучения лучше справлялись с этой задачей, чем их "органические" конкуренты - самые квалифицированные инженеры. Я абсолютно уверен в том, что искусственный интеллект будет чаще применяться в энергетике и что он действительно сделает электросети и электростанции более эффективными. Вдобавок он может защитить энергосети от атак хакеров, различных поломок и природных угроз", - сказал он.

Об ученом

Фреде Блобьерг получил международную премию "Глобальная энергия" за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальной системы управления для широкого использования возобновляемых источников энергии. Он считается самым цитируемым автором в мире среди ученых всех инженерных дисциплин по данным различных международных наукометрических систем. В частности, Times Higher Education определила его как самого цитируемого и успешного исследователя в мире в области техники. Компания Thomson Reuters включила Блобьерга в список "Самых влиятельных научных умов мира" в 2014-2017 годах.

О "Глобальной энергии"

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: России, Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Международной энергетической премией "Глобальная энергия" управляет Ассоциация "Глобальная энергия", развивающая международные исследования и проекты в области энергетики при поддержке "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "ФСК ЕЭС". Ассоциация выступает организатором одноименного саммита и реализует международную молодежную программу.