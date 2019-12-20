Мосбиржа на следующей неделе может запустить онлайн-проверку "задвоенных" ИИС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосбиржа на следующей неделе начнет проверку дублирующихся индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) у одного клиента в онлайн-режиме. В настоящее время такая проверка проводится только раз в день, сообщила управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Анна Кузнецова в рамках ежегодной встречи Мосбиржи с журналистами.

"На следующей неделе мы планируем <…> запустить сервис - это онлайн-проверка на задвоенности ИИС. У нас сейчас идет проверка раз в день, они [клиенты] открывают ИИС в онлайне, а мы на утро брокеру сообщаем, что это уже второй [счет]. На следующей неделе мы этот сервис приведем в состояние онлайн", - пояснила она.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. На сегодняшний день, клиенты могут открывать только один ИИС.