ЦБ в ноябре закупил более 9,33 тонны золота в международные резервы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России в ноябре 2019 года закупил 0,3 млн тройских унций (9,33 тонны) золота. Такая информация содержится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, на 1 декабря 2019 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 72,7 млн чистых тройских унций (2 тыс. 261,22 тонны). На 1 ноября этот показатель составлял 72,4 млн унций (2 тыс. 251,89 тонны). Таким образом, за месяц ЦБ нарастил запасы золота на 9,33 тонны.

При этом стоимость золота в резервах, по данным регулятора, снизилась до $105,897 млрд с $107,903 млрд.

За январь - ноябрь 2019 года. ЦБ приобрел 4,8 млн тройских унций золота (около 149,3 тонны).

По итогам 2018 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 14,9% (+273,72 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2,1 тыс. тонны). Стоимость золота в резервах за год выросла на 13,4% - до $86,9 млрд.

Доля золота в международных резервах достигла исторического максимума - 18,55% на начало 2019 года против 17,71% на начало 2018 года.