Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов союза, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы [главы стран ЕАЭС] обсудили несколько принципиальных вопросов стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС", - сказал он после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Пашиняна, подписание соглашения является значительным прогрессом в процессе создания единого рынка трудовых ресурсов союза.

Премьер Армении также отметил необходимость дальнейшей работы для устранения все еще существующих барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и по созданию эффективных механизмов, предотвращающих их дальнейшее возникновение.