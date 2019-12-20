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Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств союза

Премьер-министр Армении назвал подписание документа прогрессом в деле создания единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов союза, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы [главы стран ЕАЭС] обсудили несколько принципиальных вопросов стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС", - сказал он после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Пашиняна, подписание соглашения является значительным прогрессом в процессе создания единого рынка трудовых ресурсов союза.

Премьер Армении также отметил необходимость дальнейшей работы для устранения все еще существующих барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и по созданию эффективных механизмов, предотвращающих их дальнейшее возникновение.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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