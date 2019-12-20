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Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям

По его словам, стороны определят цены в ближайшие дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в пятницу журналистам в Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Сегодня мы поручили руководителям группы - [министру экономики Белоруссии Дмитрию] Крутому и [министру экономического развития РФ Максиму] Орешкину - проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители. Но концептуально договорились", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что белорусская сторона купит у российских партнеров 24-25 млн тонн нефти с 2020 года, цены будут не выше уровня текущего, года. "По объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего, 2019 года", - заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил, что республика купит у России в 2020 году примерно 20 млрд кубометров газа по цене на уровне текущего года ($127 за тысячу кубометров). "Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров", - сказал он.

Конкретные цены, по его словам, будут определены в ближайшие дни. "По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - заявил Лукашенко.

Кроме того, президенты Белоруссии и России договорились в ближайшее время обсудить по телефону ход переговорного процесса по интеграционной тематике и при необходимости встретится. "Мы с ним [президентом РФ] переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте - в России или в Беларуси - встретимся", - сообщил Лукашенко.

Он отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами", - заключил белорусский лидер.

По итогам состоявшихся в пятницу в Санкт-Петербурге белорусско-российских на высшем уровне переговорах не до конца согласованными в рамках Союзного государства остаются вопросы нефти, газа и налогов.

Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости до конца нынешнего года у него может состоятся встреча с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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