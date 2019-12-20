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Рябков считает логичным рассмотреть вопрос о прямых авиарейсах из России в Бразилию

Замминистра иностранных дел напомнил, что в течение нескольких лет до своего банкротства авиакомпания "Трансаэро" совершала рейсы в Бразилию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между Россией и Бразилией будет включен в повестку дня.

"Сейчас российские авиаперевозчики достаточно жестко относятся с точки зрения самоограничений к рискованным по колебанию пассажиропотока направлениям. Я думаю, несомненно, [вопрос прямых рейсов] встанет в повестку дня, потому что вся логика к этому подводит", - сказал он в пятницу, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Рябков напомнил, что в течение нескольких лет до своего банкротства из России в Бразилию совершала рейсы авиакомпания "Трансаэро".

Теги
БразилияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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