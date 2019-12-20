Бюджет Тамбовской области на 2020 год приняли с дефицитом в 2,4 млрд рублей

ТАМБОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы на сессии в пятницу приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходная часть бюджета на следующий год составит 47,6 млрд рублей, расходная - 50,7 млрд рублей, дефицит - 2,4 млрд рублей, сообщил замглавы администрации Тамбовской области, начальник финансового управления региона Дмитрий Зубков.

"Уточненные параметры бюджета с учетом выделенного региону федерального финансирования в части реализации нацпроектов предлагается утвердить в 2020 году в следующем объеме: доходы - 47,6 млрд рублей, расходы 50,7 млрд, дефицит - 2,4 млрд. Предельный размер государственного долга - 22,3 млрд рублей", - сказал Зубков.

Общий объем доходов в первоначально принятом бюджете на 2019 год составлял 38,7 млрд рублей, расходов - 40,7 млрд рублей, то есть рост показателей в 2020 году составляет 23% и 25% соответственно.

На плановый период 2021 прогнозируемые доходы и расходы приняты в объеме 47,8 млрд рублей, на 2022 год - 47,2 млрд рублей. Предельный объем госдолга сохранится на уровне 2020 года - 22,3 млрд рублей.

Бюджет 2020 года останется социально ориентированным. На образование, культуру, здравоохранение, социальную политику направляется 31 млрд рублей, это более 61% расходов всего бюджета.