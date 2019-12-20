"Сбербанк" и "Промсвязьбанк" получили право на принудительное взыскание долгов с Кехмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выдать исполнительные листы "Сбербанку", "Промсвязьбанку" и фирме "Аквамарин" для принудительного взыскания более 7 млрд рублей с признанного банкротом бизнесмена Владимира Кехмана, который является художественным руководителем Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета.

"Выдать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" исполнительный лист на принудительное исполнение определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, <...> в котором указать следующее: взыскать с Кехмана Владимира Абрамовича в пользу ПАО "Сбербанк" 4 млрд 282 млн 906 тыс. 893 руб. 56 коп.", - говорится в определении суда.

Аналогичные решения в этом же документе вынесены по "Просвязьбанку", который получил право взыскать с Кехмана 1 млрд 656 млн 976 тыс. 669 рублей 81 копейку, и фирмы "Аквамарин", она может взыскать с должника 1 млрд 437 млн 254 тыс. 407 рублей 28 копеек.

Кехман ранее был признан банкротом Высоким судом Лондона и просил российский суд признать действительным это решение на территории РФ, но ему было отказано в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом. Летом прошлого года суд в Санкт-Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана, не освободив его от обязанности вернуть долги кредиторам.

Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли "БМ-Банк" "Промсвязьбанк", "Сбербанк", фирма "Аквамарин" и "Пулковская торговая компания", ранее также обращались в арбитраж Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказал им. Отказ был мотивирован тем, что в законе о банкротстве не был прямо прописан порядок выдачи таких документов. Обжаловать это решение кредиторам не удалось, однако затем Верховный суд РФ разъяснил порядок выдачи исполнительных листов и принял решение отправить иски о них на пересмотр.

В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млн рублей. Производство по выдаче листа "Пулковской торговой компании" арбитраж Петербурга прекратил. "Арбитражный суд прекращает производство по заявлению ООО "Пулковская торговая компания", поскольку в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2019 года внесена запись о прекращении деятельности указанной организации ввиду недостоверности сведений о ней", - отмечается в определении суда.