Минфин предложил установить мигалки на машинах ФТС для борьбы с ввозом санкционных товаров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило проект указа президента, который предоставляет право оборудовать спецсигналами автомобили Федеральной таможенной службы, задействованные в работе мобильных групп по борьбе с провозом санкционных и иных незаконно ввозимых товаров. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту президентского указа, размещенного на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на наружную поверхность ТСПП (транспортных средств повышенной проходимости - прим. ТАСС) специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

В ней отмечается, что для выявления и пресечения незаконного ввоза в РФ запрещенных к ввозу санкционных товаров, а также иных подлежащих изъятию товаров, в системе российских таможенных органов были созданы мобильные группы, использующие в своей деятельности мобильные технические комплексы на базе транспортных средств повышенной проходимости.

"Соответствующая инициатива заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, позволяющая таможенным органам оперативно осуществлять возложенные на них обязанности по защите экономических интересов Российской Федерации, поддержана президентом Российской Федерации В.В. Путиным (указание от 16 октября 2019 г. № Пр-2161)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в ней отмечается, что законом "О таможенном регулировании в РФ" предусмотрено наделение таможенных органов правом остановки и проверки автомобилей, в том числе не осуществляющих международных перевозок товаров, для обеспечения соблюдения международных договоров в сфере таможенного регулирования и законодательства России.